نيس يباغت لانس في الدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - فاز فريق نيس على مضيفه لانس بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.



وأنهى نيس الشوط الأول متقدما بهدف سجله تيريم موفي في الدقيقة 11.



وأضاف كيفرين تورام الهدف الثاني في الدقيقة 53، وعزز تيريم موفي تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.



وقلص لانس الفارق بهدف سجله إيلي واهي في الدقيقة 76.



وحقق نيس فوزه الأول بعد تعادلين و4 هزائم في آخر 6 جولات ليخرج من النفق المظلم ويرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع.



أما لانس فقد كسر سلسلة فوزه في الجولتين الماضيتين ليتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.



وفي وقت سابق يوم السبت، فاز ستراسبورج على مضيفه نانت بنتيجة 3-1.



وانطلقت منافسات الجولة مساء الجمعة بفوز أولمبيك ليون على تولوز بنتيجة 3-2.

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