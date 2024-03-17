الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

%96 نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.5 مليون دينار

حريق في مول تجاري بالقاهرة

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

مصر: شن هجوم في رفح مخالفة للقانون الدولي

دفاع مدني غزة : 6 شاحنات وصلت لشمال غزة وبدأ توزيع الطحين

نتنياهو : عملية رفح ستستغرق بضعة أسابيع

إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

الأحد، 17-03-2024 02:10 م

نيس يباغت لانس في الدوري الفرنسي

320241713350666500147


الوكيل الإخباري - فاز فريق نيس على مضيفه لانس بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

وأنهى نيس الشوط الأول متقدما بهدف سجله تيريم موفي في الدقيقة 11.

وأضاف كيفرين تورام الهدف الثاني في الدقيقة 53، وعزز تيريم موفي تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وقلص لانس الفارق بهدف سجله إيلي واهي في الدقيقة 76.

وحقق نيس فوزه الأول بعد تعادلين و4 هزائم في آخر 6 جولات ليخرج من النفق المظلم ويرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع.

أما لانس فقد كسر سلسلة فوزه في الجولتين الماضيتين ليتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.

وفي وقت سابق يوم السبت، فاز ستراسبورج على مضيفه نانت بنتيجة 3-1.

وانطلقت منافسات الجولة مساء الجمعة بفوز أولمبيك ليون على تولوز بنتيجة 3-2.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320241712331307845103 (1)

كروس وأنشيلوتي يحذران فينيسيوس

3202417123040944000216

الأندية السعودية تستهدف ضم نجم توتنهام

3202417114225769336891

رد قاطع.. هل ينتقل حكيمي إلى ريال مدريد؟

3202417113030488264800

بسبب إعلامية عراقية.. الـفيفا يقرر إيقاف مدرب لمدة 6 أشهر

3202417113657617844113

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

320241711287515823743

رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بالدوري السعودي

أخبار متعلقة
32024575732960340869

أرسنال يكتسح شيفيلد بسداسية ويشعل صراع الصدارة

32024482412416484325

بني هاني يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

320243152428665964303

رسميا.. إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني

3202439237377658089

رسالة صارمة من منتخب مصر إلى ليفربول

32024383313509283176

استدعاء محمد صلاح لمعسكر المنتخب رغم طلب ليفربول إعفاءه

32024210737884762571

بايرن ميونخ يواصل مسلسل نزيف النقاط