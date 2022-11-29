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الثلاثاء، 29-11-2022 10:41 م

نيمار أمام أزمة جديدة في كأس العالم !

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الوكيل الاخباري - كشف نجم منتخب البرازيل الشاب فينيسيوس جونيور، عن أزمة جديدة تواجه مواطنه نيمار دا سيلفا، الذي يعاني من إصابة في الكاحل بعد مواجهة الجولة الأولى أمام صربيا.

وقال فينيسيوس: “نيمار حزين ليس فقط بسبب إصابته، لكن بسبب الحمى التي يعاني منها، لكننا نأمل في تعافيه بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “نيمار يمثل لنا إضافة فنية كبيرة، نحن فريق مدعم بعناصر مميزة، ونأمل في إثبات ذلك على أرضية الملعب”. 

يذكر أن نيمار يغيب عن مواجهة البرازيل والكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

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