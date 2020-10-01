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الخميس، 01-10-2020 11:39 ص

نيمار ممنوع من العودة إلى برشلونة!

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ملاعب - وكالات

 

يعيش الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا فترة لا بأس بها خلال رحلته الإحترافية في الدوري الفرنسي برفقة باريس سان جيرمان.

نيمار حتى اللحظة لم يقدم المنتظر منه فعلى الرغم من احتكار باريس سان جيرمان للألقاب المحلية الا ان النجم البرازيلي فشل في قيادتهم للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.


وخطف نيمار الاضواء مع بداية منافسات الدوري الفرنسي وذلك بعد ان توجهت له تهمة العنصرية ضد لاعبين من مارسيليا في اللقاء الذي فاز به الأخير.

ورغم من عدم توجيه تهمة العنصرية صوب نيمار إلا انه متورط بقضية التهرب الضريبي لكن هذه المرة في إسبانيا وذلك عندما كان لاعبا ضمن صفوف برشلونة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن السلطات الضرائب الإسبانية أعلنت على ان نيمار مدين بمبلغ مالي قيمته 34.6 مليون يورو لينضم إلى قائمة المتعثرين من تسديد الديون.

وجاء ذلك القرار مع تزايد أنباء اقتراب نيمار عاجلا أم أجلا للعودة إلى برشلونة من أجل مساعدة ميسي للنهوض بالفريق مرة آخرى لكن يبدو الأمور قد تتبعثر حال فشل البرازيلي تسديد ديونه المالية.


يذكر ان نيمار عاش فترة احترافية رائعة مع برشلونة حقق فيها انجازات وبطولات محلية بجانب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015 على حساب يوفنتوس في اللقاء الذي انتهى بثلاثية مقابل هدف.

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المصدر : ملاعب 

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