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الثلاثاء، 26-09-2023 02:03 م

نيمار يبدأ بخطة العودة إلى بلاده

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الوكيل الإخباري -  أفاد تقرير صحفي، بأن النجم البرازيلي نيمار، يخطط للعودة إلى نادي سانتوس في نهاية الموسم المقبل، من أجل التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي 2023، بموجب عقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أصدقاء مقربين من نيمار ووالده كشفوا أن اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع نادي الهلال، بسبب نيته العودة إلى ناديه الأم سانتوس على غرار ما فعل مواطنه روبينيو قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وأوضحت "سبورت" أن نيمار تواصل مع مسؤولي نادي سانتوس بالفعل وناقش معهم خطة العودة، وأن لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى وفقا لأصدقائه المقربين.

وزعمت تقارير مؤخرا بأن نيمار دخل في أزمة مع مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي.

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