الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة يارون جنوب لبنان

فريدمان: إدارة بايدن أعطت إسرائيل "شيكا مفتوحا" لغزة

بعد أن دمرتها المقاومة..الاحتلال يكشف تحقيقات مقتل 11 جنديا في غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخص من الطواقم الطبية بغزة لغاية الان

بصاروخ من طراز "كونكورس".. القسام تقصف جنود إسرائيليين

"بقذائف هاون من العيار الثقيل".. كتائب القسام تقصف تجمع آليات إسرائيلية

اولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي

عاجل

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الأربعاء، 08-11-2023 02:49 م

نيمار يتعرض لصدمتين في 24 ساعة

1120238102043723354681


الوكيل الإخباري - تعرض البرازيلي نيمار جونيور نجم المنتخب البرازيلي والهلال السعودي، لصدمتين خلال ال24 ساعة الأخيرة.

البداية جاءت بحسب شبكة جلوبو البرازيلية، عبر عملية اقتحام وسطو مسلح من 3 لصوص، لمنزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة نيمار، خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، بهدف اختطاف ابنة اللاعب.

وكان نيمار رزق بمولودة جديدة قبل أيام، تدعى "مافي"، من برونا بيانكاردي.

وأضافت الشبكة، أن الهدف الرئيسي من عملية السطو، كان العثور على برونا رفقة مولودتها الجديدة، لمساومة النجم البرازيلي عليهما.

ومع ذلك، لم تكن برونا ومولودتها متواجدتين في المنزل، بل كانتا في بيت أحد أصدقاء نيمار، للاحتفال بمرور أول شهر من عمر مافي.

واستغل اللصوص عدم وجود كهرباء في المنزل من أجل تنفيذ عملية السطو، حيث قيدوا حركة والدي رفيقة نيمار لمدة نصف ساعة تقريبا، دون أن يتعرضوا لأي منهما.

بعد ذلك، اتصل والد رفيقة نيمار بالشرطة، التي بدورها تعرفت على السيارة التي كان يقودها أحد اللصوص، وهو جارهم ويبلغ من العمر 20 عاما، حيث تم إلقاء القبض عليه، واعترف بالجريمة التي ارتكبها.

وأشارت الشبكة إلى أن التحقيقات أثبتت سرقة حقائب يد وساعات ومجوهرات ثمينة، لكن المفاجأة أن العصابة كانت تهدف إلى شيء أكبر من ذلك، وهو اختطاف ابنة نيمار.

وتم التأكد من ذلك في إطار سعي العصابة المستمر لمعرفة مكان ابنة نيمار ووالدتها.

في الوقت ذاته تعرض نيمار لصدمة جديدة، بوفاة أحد أصدقاءه.

وكتب النجم البرازيلي، عبر حسابه على "إنستجرام" تعليقا على الواقعتين: "يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية".

وأوضح: "في البداية، كان الهجوم الذي شنته أحد العصابات، على منزل برو سوفيرام (والد صديقته)، ولكن الحمد لله الجميع بخير!" وأضاف: "ثانيا، وفاة صديق.. مشاعري تجاه العائلة بأكملها، أتمنى أن يستقبل الله دعاءنا بأذرع مفتوحة".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
317721_0

بسبب سون.. إيقاف مشجع لكريستال بالاس 3 سنوات

1120238103911752300923

سبب إضافي يتحكم في موعد عودة دي يونج

1120238101327490008012

مدرب الوحدات: خسرنا من الكهرباء بسبب سوء الحظ

112023872255976655873

الخليفي يكشف سبب غيابه عن مباراة فريقه أمام ميلان

11202387414584368725

اعتراف غير متوقع من وكيل غاريث بيل بشأن ريال مدريد

112023873638994122420

أنس جابر تنهي الموسم في المركز السادس عالمياً

أخبار متعلقة
11202387012506652986

عصابة تقتحم منزل عائلة نيمار لاختطاف طفلته.. فيديو

1020231992335724161907

ميسي ينهي الجدل بشأن إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة إلى الهلال السعودي!

1020231991138516424777 (1)

أول تعليق للهلال السعودي بعد تعرض نجمه نيمار لإصابة قوية

102023199213885871531

تدوينة مؤثرة لنيمار بعد تعرضه لإصابة مقلقة