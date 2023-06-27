نيمار يحسم قراره بشأن العروض السعودية

الوكيل الإخباري - أشعل الدوري السعودي الجدل المثار بشأن انتقالات نجوم كرة القدم خلال الصيف الجاري.



استقطب الدوري السعودي عددا من النجوم مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز، وفي الطريق صفقات أخرى قوية.



إلا أن صحيفة "ليكيب" أكدت أن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، لا يفضل الانتقال إلى السعودية، لأنه يستمتع بحياته في العاصمة الفرنسية.



وارتبط اسم نجم برشلونة الإسباني السابق خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أندية سعودية مثل الهلال وأهلي جدة.



وأضافت أيضا أن بقاء نيمار حاليا أكثر من فرص رحيله بعكس الحال في صيف العام الماضي 2022.



وأشارت إلى أن رغبة النجم البرازيلي أحبطت أيضا آمال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضمه هذا الصيف، وذلك بعد مفاوضات مع مسؤولي باريس، في الشهر الماضي.



ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن بقاء نيمار في سان جيرمان، تعززه عوامل أخرى مثل وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي، وتلويح كيليان مبابي برغبته في الرحيل بنهاية عقده في صيف 2024.



يذكر أن نيمار (31 عاما) ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في صيف 2027.

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