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الأربعاء، 20-03-2024 02:07 م

نيمار يزف بشرى سارة لجماهير الهلال

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الوكيل الإخباري - زف البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشرى سارة لجماهير ناديه الهلال السعودي، بشأن عودته للملاعب من جديد.

وكان نيمار انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.

لكنه خاض 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل خلال توقف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشر نيمار صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ظهر خلالها وهو يؤدي التمارين الرياضية بحماس.

وغادر نيمار من جديد إلى البرازيل؛ لاستكمال البرنامج العلاجي التأهيلي الخاص به تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي لفريقه، ومنتخب بلاده.

من جانبه قال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي من قبل، إن نيمار يتعافى بشكل جيد بعد إصابته الخطيرة في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وأوضح لاسمار أن نيمار يتطور "بشكل جيد للغاية" من تمزق الرباط الصليبي والغضروف الهلالي في ركبته اليسرى، رغم أن كل شيء يشير إلى أنه لن يكون متاحا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الجاري.

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