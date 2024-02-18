نيمار يسخر من ريال مدريد عبر الهلال السعودي

الوكيل الإخباري - سخر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي من نادي ريال مدريد، وهو الأمر الذي أثار حالة جدل واسعة.



نيمار عاد إلى ناديه الهلال منذ أيام قليلة لمواصلة رحلة علاجه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



ويبدو أن نيمار يستغل أوقات فراغه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يتدرب حاليا بشكل فردي.



وخلال نشر أحد أصدقاء نيمار صورة له من حفل عرض أزياء، وهو يرتدي قميص ريال مدريد، وذلك عبر موقع "إنستغرام" قرر نجم الهلال الرد بطريقة ساخرة.



وكتب نيمار بلهجة ساخرة تعليقا على صورة صديقه بقميص الريال: "الشيء الوحيد الخطأ هو القميص، كان من المفترض أن يكون قميص الهلال".



وأظهرت مجموعات من جماهير ريال مدريد غضبها الكبير من نيمار بسبب ما قام به ضد قميص النادي الملكي.



وقام نيمار بهذا الأمر، على ما يبدو، كونه سبق له ارتداء قميص برشلونة، الغريم التاريخي لريال مدريد، بين 2013 و2017.



جدير بالذكر أن نيمار أثار عاصفة من الجدل بسبب ظهوره بوزن زائد، عند عودته إلى ناديه الهلال.

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