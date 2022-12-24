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السبت، 24-12-2022 02:33 م

نيمار يطلق رسالته الأولى بعد العودة لباريس

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الوكيل الإخباري - عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للتدريبات مرة أخرى، عقب نهاية كأس العالم قطر 2022.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم من دور ربع النهائي، على يد كرواتيا، بعد الخسارة بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وعاد نيمار لتدريبات باريس سان جيرمان، قبل يومين، استعدادًا لاستئناف الموسم من جديد.

وكتب نيمار، عبر حسابه على "إنستجرام": "إن قضاء بضعة أيام في البرازيل أمر جيد لمقابلة أصدقائي وعائلتي وقضاء معظم الوقت معًا".

وأضاف: "الآن، العودة إلى التدريب مع الطموح للفوز دائمًا".

ويستضيف باريس سان جيرمان، نظيره ستراسبورج، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 16 بالدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة.

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