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الإثنين، 07-08-2023 03:34 م

نيمار يعرض خدماته على برشلونة

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي مفاجأة كبيرة بعودة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، إلى ناديه السابق برشلونة.

وتشير تقارير إعلامية موثوقة إلى أن اللاعب البرازيلي اقترب من الانضمام مجددًا للفريق الكتالوني والذي غادره في صيف عام 2017 عندما قرر نادي باريس سان جيرمان دفع الشرط الجزائي في عقده بقيمة 222 مليون يورو، مما جعله أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

وبحسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فقد عرض نيمار خدماته على برشلونة هذا الصيف عدة مرات وكان مستعدًا لتخفيض راتبه من أجل الانضمام مجددًا للفريق.

على الرغم من رغبة رئيس برشلونة خوان لابورتا في تأمين عودة نيمار، إلا أن المدرب تشافي هيرنانديز يظهر بعض الشكوك حول هذه الخطوة.

ومن الجدير بالذكر أن نيمار خاض 186 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات بين عامي 2013 و2017، سجل خلالها 105 أهداف وقدم 76 تمريرة حاسمة.

من ناحية أخرى، استمر نيمار مع باريس سان جيرمان رغم الإصابات وعدم تحقيق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 118 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة في 173 مباراة خاضها بمختلف المسابقات. وتُشير التوقعات إلى أنه قد يتم تبادله مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انضم إلى برشلونة بعد رحيل نيمار في عام 2017، ليعيد نيمار بذلك السيناريو العكسي من خلال عودته إلى الفريق الكتالوني.

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