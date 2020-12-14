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الإثنين، 14-12-2020 02:14 م

نيمار يعلن استمراره مع باريس سان جيرمان.. بكلمة حاسمة

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الوكيل الإخباري_ ألمح البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لاستمراره مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.


وينتهي تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، والذي انتقل للفريق الباريسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "باريس سان جيرمان نادي كبير يتكون من مجموعة من الفائزين، وهذا ما أريد أن يتذكروني به".

وأضاف: "قلت أعرف مسئولياتي، أنا هنا لمساعدة زملائي في بناء تاريخ من الإنجازات".

وتأتي تصريحات نيمار بالاستمرار مع باريس، بعد أيام من كلماته عن رغبته في اللعب مع ليونيل ميسي في فريق واحد، خلال الموسم المقبل.


رغبة نيمار في اللعب مع ميسي، والاستمرار مع باريس سان جيرمان، بمثابة إشارة واضحة لاحتمالية انتقال ليو للفريق الباريسي في الصيف المقبل.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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