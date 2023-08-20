نيمار يغرد باللغة العربية بعد الحفل الأسطوري

الوكيل الإخباري - أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن سعادته بعد أن حظي باستقبال حافل في حفل تقديمه لاعبا جديدا مع نادي الهلال السعودي مساء أمس السبت، في ملعب الملك فهد الدولي.



واحتشد أكثر من 59 ألف متفرج في مدرجات الملعب، للترحيب بالنجم نيمار وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.



وكتب نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، باللغة العربية: "ليلة مبهرة، غمرتني بالسعادة، شكرا لجمهور الهلال.. فخور كوني هلالي".



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وجاء تقديم نيمار جونيور قبيل انطلاق مباراة نادي الهلال وضيفه الفيحاء، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة الثانية دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.



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