نيمار ينتظر طفلته

الوكيل الإخباري - كشف لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار و برونا بيانكاردي، الحامل في شهرها الخامس، أنهما في انتظار طفلة، وذلك في لقاء فخم نظم في قصر اللاعب البرازيلي الدولي على ساحل ريو دي جانيرو.



وكشف الزوجان عن جنس الجنين في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرا فيه كل الاستعدادات لاستقبال المولودة وتفاصيل أخرى مرحة، مثل أن نيمار كان يرتدي جورباً وردياً وآخر أزرق اللون لإضفاء مزيد من الأجواء التشويقية للاحتفال وسط التوقعات.



وجاءت لحظة الذروة عندما ضغط دافي لوكا، البالغ من العمر 11 عاماً وهو نجل نيمار من زواجه الأول والوريث الوحيد للمهاجم حتى الآن، على زر أدى لانبعاث دخان وردي، ليكشف هكذا عن أن الزوجين في انتظار فتاة.



وكتبت المؤثرة البرازيلية في رسالة أرفقتها بالفيديو "كنا نتطلع بشدة إلى هذه اللحظة.. لا يمكننا الانتظار لمقابلتك شخصياً، يا ابنتنا! أنت أعظم هدية لنا!".



وبدا الزوجان في الصور في حالة من السعادة والحب، تاركين وراءهما شائعات عن أزمة بسبب خيانة اللاعب البرازيلي، الذي اعتذر علناً قبل أيام قليلة لمن ستكون والدة ابنته.

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