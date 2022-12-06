نيمار ينضم لقائمة استثنائية رفقة بيليه ورونالدو

الوكيل الإخباري - انضم نيمار، مهاجم منتخب البرازيل، إلى قائمة استثنائية، بهدفه في مرمى كوريا الجنوبية من ركلة جزاء، خلال المباراة التي انتهت 4-1 أمس الاثنين، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.



بهذا الهدف، أصبح نيمار ثالث لاعب ينتمني لـ"السيليساو" يسجل في 3 نسخ لكأس العالم على الأقل، خلف بيليه ورونالدو.

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وسجل نيمار 7 أهداف في 12 مباراة بكأس العالم، مقسمة على 3 نسخ (2014 - 2018 - 2022).



ولا يزال نجم باريس سان جيرمان، يبتعد بفارق كبير عن الرقم الذي سجله رونالدو (15 هدفا)، خلال نسخ 1998 و2002 و2006، والذي يعد أفضل هداف في تاريخ "الكناري" بالمونديال.



أما بيليه، فيمتلك 12 هدفا مقسمة على نسخ 1958 و1962 و1966 و1970.



وتأهلت البرازيل إلى ربع النهائي لمواجهة كرواتيا، التي أقصت اليابان عبر ركلات الترجيح.

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