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الأربعاء، 09-08-2023 12:45 م

نيمار يوافق على اللعب في السعودية بشرط واحد

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحفية "سبورت" الإسبانية، موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، من اللعب في السعودية في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير أكدت وجود رغبة من الهلال السعودي في ضم نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، لكن رغبة اللاعب تكمن في العودة إلى برشلونة الإسباني.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن نيمار منفتح للعب في الدوري السعودي، لكن بشرط وحيد.

وأوضح التقرير أن اللاعب البرازيلي سيقبل عرض السعودية إذا وافقوا على السماح له باللعب على سبيل الإعارة لبرشلونة في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن نيمار يدرك أنه لن يحصل على راتبه الحالي المرتفع في أي ناد أوروبي آخر، لذا بدأ في التفكير في خيار السعودية، على أن يتم مناقشة طلبه باللعب لبرشلونة لمدة موسم وحيد من أجل إتمام العملية.

وذكر التقرير أن المقربين من نيمار واللاعب نفسه كانوا مترددين جدا في فكرة اللعب في دوري روشن، لكن حقيقة أنه يمكنهم اللعب لمدة عام واحد في برشلونة ستقرب وجهات النظر، فهو بمثابة طعم تم إسقاطه من قبل السعودية ويمكن أن يؤتي ثماره، وسيكون النادي الكتالوني المستفيد الأكبر من وجود نيمار لمدة عام براتب معقول، فهو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله إعادة اللاعب للفريق.

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وبات نيمار قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توتر العلاقة بين الطرفين ورغبتهما في إنهاء العقد فيما بينهما.


وتابعت "سبورت" أن كل شيء سيكون في يد النادي الفرنسي، وفي حال خروج نيمار سيمنحهم ذلك الكثير من الأموال، لكنهم لا يريدون أن يقللوا من سعره.


وبات نيمار قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توتر العلاقة بين الطرفين ورغبتهما في إنهاء العقد فيما بينهما.

 

ملاعب

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