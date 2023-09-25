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الإثنين، 25-09-2023 12:22 م

نيوكاسل يحقق فوزا تاريخيا على شيفيلد

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الوكيل الإخباري - تحضر نيوكاسل بأفضل طريقة لاستضافة مانشستر سيتي الأربعاء في الدور الثالث لكأس الرابطة، ، بفوزه التاريخي على مضيفه شيفيلد يونايتد 8-0 في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وحسم فريق المدرب إدي هاو، النقاط الثلاث في الشوط الأول بعد تقدمه بثلاثية شون لونغستاف في الدقيقة 21، ودان بورن (31)، والهولندي سفين بوتمان (35)، قبل أن يضيف خمسة في الثاني عبر كالوم ويلسون (56)، والبديل أنتوني غوردون (61)، والباراغوياني ميغيل ألميرون (68)، والبرازيلي برونو غيمارايش (73)، والبديل السويدي ألكسندر ايزاك (87).

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وبانتصاره الأكبر خارج الديار على صعيد دوري الأضواء (الدرجة الأولى سابقا والدوري الممتاز والأكبر سابقا كان 6-1 على سندرلاند في ديسمبر 1955)، رفع نيوكاسل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة يتيمة بعد تلقيه أكبر هزيمة له على أرضه في دوري النخبة (الأكبر سابقا كانت 0-7 ضد أيبسويتش تاون في نوفمبر 1971).

 

ملاعب 

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