الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع القبرصي

الامانة تنفذ مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار

أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري وهذه مطالبها للعودة عن القرار

غوتيريش: ما حدث في درنة الليبية مثال على التحديات المحيطة بالبشر

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية

زيارة مفاجئة لبشار الاسد إلى دولة كبرى

رئيس الوزراء بشـر الخصاونة يصدر جملة من التوجيهات

الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الثلاثاء، 19-09-2023 03:49 م

نيوكاسل يخالف قواعد يويفا قبل مواجهة ميلان

9202319104313280948332


الوكيل الإخباري - ارتكب نيوكاسل مخالفة صريحة لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعدما وصل متأخرا إلى إيطاليا قبل مواجهة ميلان.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن طائرة الفريق الإنجليزي المتجهة لإيطاليا، أقلعت متأخرة أكثر من ساعتين عن موعدها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة 73 من لوائح "يويفا"، تنص على عقد مؤتمر صحفي بين الظهر والساعة 8 مساء في اليوم السابق للمباراة، لكن نيوكاسل كسر تلك القاعدة، بعدما هبطت طائرته في إيطاليا بحلول الساعة الثامنة.

وأوضحت الصحيفة أن اليويفا عادة ما يمنح الاستثناءات، ولكن هذه المرة، لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين نيوكاسل والاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202319132816677312607

ليس محمد صلاح.. الكشف عن أسرع لاعب في ليفربول

51

أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري وهذه مطالبها للعودة عن القرار

9202319123214473066163 (1)

مواجهة حذرة للريال.. ويونايتد يذهب إلى ألمانيا بسجل هو الأسوأ في تاريخه

920231912638764426798

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب

92023191212450978571 (1)

تفاصيل جديدة لمفاوضات مدريد ومبابي

920231911559727098117

توصية عاجلة لأنشيلوتي بشأن بيلينجهام

أخبار متعلقة
82023229515756238013 (1)

برشلونة يزف بشرى لتشافي

820232291158514999630

ساكا يدخل تاريخ نادي أرسنال

82023229912681668388

تييري هنري يبدأ تجربة تدريبية جديدة

8202322902205449075

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

64e3882c42360428e9022d2a

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

8202321162428525254573 (1)

الفيصلي يعلن هوية ممثليه في أبطال آسيا