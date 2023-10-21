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السبت، 21-10-2023 11:36 ص

نيوكاسل يخطط لاستعارة نيفيز من الهلال

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن نيوكاسل يخطط لاستعارة اللاعب روبن نيفيز من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن الأزمة التي يواجهها "الماكبيس" عقب إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي، أسهمت في بحثه عن بديل عاجل ينضم إلى الفريق في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأضافت: "يعد روبن نيفيز من أبرز الأسماء التي يأمل النادي الإنجليزي في كسب خدماتها، خاصة أن نادي الهلال السعودي يشترك معه تحت مظلة ملكية صندوق الاستثمارات السعودي".

وتابعت: "اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً انتقل بصورة غير متوقعة إلى الهلال في الصيف رغم الاهتمام المعلن من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنذ ذلك الحين شارك اللاعب الدولي 11 مرة مع فريقه، الذي يتصدر الدوري المحلي".

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وأشارت إلى أن القائمة تضم أيضاً لاعب مانشستر سيتي كالفن فيليبس ولاعب مانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ضم روبن نيفيز.

 

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