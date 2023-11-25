نيوكاسل يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - تستهدف إدارة نادي نيوكاسل يونايتد التعاقد مع أحد مهاجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، المقرر لها يناير/ كانون الثاني المقبل.



وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، يفاضل بين عدد من اللاعبين لتعزيز خط الهجوم في الشتاء.



وأضافت أن هوجو إيكيتيكي، مهاجم "بي إس جي"، يبقى من الخيارات الأساسية في أجندة مدرب الفريق الإنجليزي.



وأوضحت أن إدارة نيوكاسل يونايتد، تميل لاستعارة هوجو إيكيتيكي حتى نهاية الموسم، وليس الشراء.



وكان إيكيتيكي قد انضم للنادي الباريسي في صيف 2022 قادما من ريمس، لكنه لم يثبت جدارته بالتواجد أساسيا في الموسم الماضي.



وخرج المهاجم الشاب البالغ من العمر 21 عاما، تماما من حسابات لويس إنريكي مدرب "بي إس جي" الحالي، منذ بداية الموسم الجاري.



وسجل إيكيتيكي 4 أهداف بقميص سان جيرمان في الموسم الماضي، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدف في كأس فرنسا.

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