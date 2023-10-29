هاري كين يدين بالفضل لنجوم بايرن ميونخ

الوكيل الإخباري - علق هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، على نجاحه في تسجيل ثلاثية "هاتريك" للمرة الثانية مع فريقه، خلال مواجهة دارمشتات، أمس السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.



وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه لاكتساح دارمشتات بنتيجة (8-0)، لينقض على الصدارة مؤقتا، لحين معرفة ما ستسفر عنه مواجهة باير ليفركوزن ضد فرايبورج.



وخلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي، قال كين: "تسجيل هاتريك يمنح أي مهاجم دائما شعورا مذهلا".



رغم ذلك، دان كين بالفضل لزملائه بعدما ساعدوه بخلق العديد من الفرص له، ما مكنه من تسجيل ثاني ثلاثية له مع الفريق البافاري.



من جانبه، قال لاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر: "لم نستطع حقا الضغط على دارمشتات بشكل جيد في الشوط الأول، لكننا عدنا بعد الاستراحة بردة فعل رائعة".



وأردف: "لقد دافعنا عن مناطقنا بطريقة رجل ضد رجل من الأمام، وبعدها قمنا باستغلال ما نمتلكه من جودة".



وأتم: "سعيد بعودة مانويل نوير بعد هذا القدر من المعاناة، وأتطلع لمشاركته في المزيد من المباريات".

اضافة اعلان

ملاعب