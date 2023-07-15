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السبت، 15-07-2023 10:19 ص

هاري كين يريد الانتقال إلى بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري -  أعلم النجم هاري كين قائد منتخب إنجلترا وهداف توتنهام هوتسبير إدارة بايرن ميونخ برغبته في الانتقال إلى ملعب آليانز آرينا هذا الصيف، وفقاً لشبكة "سكاي" الألمانية.

وقالت الشبكة أن اللاعب يريد ارتداء قميص الفريق البافاري بطل البوندسليغا مع تبقي موسم وحيد على عقده الحالي مع سبيرز.

ومع أن بايرن لم يتوصل لاتفاق رسمي مع توتنهام حول الصفقة، إلا أن مسؤولي العملاق الألماني واثقون من إتمامها.

ولن يتنازل النادي اللندني عن كين بأقل من 100 مليون جنيه استرليني، وهو سعر يراه البافاريون مرتفعاً في ظل تبقي عام واحد على عقد اللاعب.

لكن رغبة الهداف صاحب الـ 29 عاماً ربما تلعب دوراً في إقناع ناديه بالتخلي عنه، علماً بأن مثل هذا السيناريو حدث في السابق.

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