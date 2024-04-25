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الخميس، 25-04-2024 02:29 م

هاري كين يلامس إنجاز مولر وليفاندوفسكي

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الوكيل الإخباري - يتصدر هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي وهدافه التاريخي، السباق لأن يصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) يفوز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري المحلي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي.

وسجل كين هدفا في شباك يونيون برلين ليرفع رصيده من الأهداف في البوندسليجا إلى 33، متفوقا على النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان الإيطالي.

وظهرت جائزة الحذاء الذهبي على مستوى القارة الأوروبية للمرة الأولى في موسم 1967-1968،  لكن الرابطة الأوروبية للإعلام الرياضي أصبحت الجهة المخولة بمنح الجائزة منذ عام 1997.

وحصل لاعبان فقط في البوندسليجا على جائزة الحذاء الذهبي على مدار التاريخ، وكلاهما من بايرن ميونخ، وهما جيرد مولر في موسمي 1969-1970 و1971-1972 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسمي 2020-2021 و2021-2022.

ويبلغ متوسط تسجيل كين هدفا كل 80 دقيقة وينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 33 هدفا يليه الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت برصيد 25 هدفا، ثم البلجيكي لويس أوبيندا هداف لايبزج برصيد 23 هدفا.

وفاز هالاند النجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر كين قائمة المرشحين للحذاء الذهبي برصيد 33 هدفا و66 نقطة، يليه جيراسي برصيد 25 هدفا و50 نقطة، ثم مبابي برصيد 24 هدفا و48 نقطة في المركز الثالث.

يليهم مارتينيز في المركز الرابع برصيد 23 هدفا و46 نقطة، أوبيندا في المركز الخامس برصيد  46 نقطة و23 هدفا، ثم هالاند في المركز السادس برصيد 40 نقطة و20 هدفا.

ثم كول بالمر هداف تشيلسي في المركز السابع برصيد 20 هدفا و40 نقطة، يليه فانجيلس بافليديس هداف ألكمار الهولندي في المركز الثامن برصيد 39 نقطة و26 هدفا.

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