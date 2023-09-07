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الخميس، 07-09-2023 02:54 م

هازارد يرحل إلى أندرلخت البلجيكي

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الوكيل الإخباري - أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، انتقال لاعبه البلجيكي ثورجان هازارد إلى أندرلخت البلجيكي، وذلك قبل غلق باب الانتقالات في بلجيكا، مساء الأربعاء.

ورغم غلق باب الانتقالات في ألمانيا قبل أيام، كان متاحا انتقال اللاعب إلى بلجيكا، وتردد أن قيمة الصفقة بلغت نحو 4 ملايين يورو (4.3 مليون دولار).

وكان هازارد انتقل إلى دورتموند في 2019 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ، مقابل نحو 25 مليون يورو.

وخاض اللاعب البلجيكي 123 مباراة رسمية مع دورتموند، لكنه شارك في الموسم الحالي لمدة 6 دقائق فقط في 4 مباريات، ولم يكن ضمن صفوف الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) مع هايدنهايم، مطلع الأسبوع الحالي.

وخاض هازارد النصف الثاني من الموسم الماضي مع آيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة.

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