الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

"الأردنية" تعلن أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

قرار سعودي بشأن الاردن

الهاشمية تخرج دورة مراقبة محطات الطاقة الشمسية

افتتاح قنصلية فخرية للجمهورية التشيكية في العقبة

البيت الأبيض يتراجع عن تصريحات اتهم فيها كتائب القسام بقتل الأطفال

الملك والرئيس الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في غزة

كتائب القسام : قصفنا اسدود رداً على استهداف المدنيين في غزة

بشائر سارة للمقترضين.. توقعات قوية بتثبيت الفائدة الشهر المقبل

حوارية حول تمكين الشباب سياسيا في الريشة

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 1448 شهيداً

عاجل

البيت الأبيض يتراجع عن تصريحات اتهم فيها كتائب القسام بقتل الأطفال

الخميس، 12-10-2023 05:50 م

هالاند ومبابي يمران بأزمة

10202312173924477508989


الوكيل الإخباري - يمر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلين هالاند بأزمة انخفاض في المستوى خلال هذه الفترة من الموسم مقارنة بالمردود الكبير الذي تعود الثنائي على تقديمه خلال الأعوام الأخيرة.

ونشرت صحيفة ماركا تقريرًا قالت خلاله، إن خليفتي "ميسي ورونالدو" في أوروبا يمران بأزمة بعدما توجهت نحوهما الأضواء لخلافة الأيقونتين الكبيرتين في القارة العجوز.

ومع خروج ميسي إلى إنتر ميامي ورونالدو إلى النصر السعودي وابتعادهما عن الكرة الأوروبية ربطت التقارير المنافسة التالية بهالاند ومبابي كخليفتين محتملتين للصراع الذي حدث بين البرتغالي والأرجنتيني خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة.

بدأ كيليان مبابي الموسم بشكل قوي للغاية، حيث سجل ثمانية أهداف في خمس مباريات مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة في مباراة فرنسا ضد أيرلندا مع فرنسا، ومع ذلك يبدو أن شعلة اللاعب قد انطفأت في المباريات القليلة الماضية.

ولم يسجل مبابي في 4 متتالية وهي أطول فترة غياب عن التسجيل مر بها منذ العام 2018، حيث فشل في هز الشباك أمام مارسيليا ورين ونيوكاسل وكليرمون.

وأمام مبابي مباراتان ضد هولندا وإسكتلندا للابتعاد عن أسوأ سجل تهديفي متتالٍ له.

على الرغم من فشله في التسجل في 3 مباريات مقابل أربع لمبابي، فإن حالة النرويجي أكثر إثارة للقلق من حالة الفرنسي.

ومنذ وصوله إلى أندية النخبة الأوروبية في العام 2019، كان متوسط أهداف هالاند دائمًا حوالي هدف في كل مباراة، لكن هذا الموسم ومع تسجيله 8 أهداف في 12 مباراة، يبلغ معدل المهاجم النرويجي 0.67 هدف في المباراة الواحدة وهو أسوأ معدل تسجيل له.

وهناك حقيقة أخرى مثيرة للقلق بشأن هالاند هذا الموسم، وهي أنه فشل في التسجيل في سبع من أصل 12 مباراة لعبها السيتي هذا الموسم.

وفشل هالاند في التسجيل أمام آرسنال مرتين وإشبيلية ونيوكاسل وريد ستار وولفرهامبتون ولايبزيغ.

وعلاوة على ذلك، لم يسجل هذا الموسم في مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا، حيث يبلغ متوسط تسجيله 1.1 هدف في المباراة الواحدة بفضل 35 هدفًا في 32 مباراة.

ومع ذلك كان يمكن أن يكون متوسطه أعلى، لأنه خاض خمس مباريات متتالية دون تسجيل أي أهداف ذهابًا وإيابًا ضد ريال مدريد، والنهائي ضد إنتر ميلان وهذا الموسم ضد لايبزيغ والنجم الأحمر.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202312164810357424285

تأجيل ماراثون عمان الدولي تضامنا مع فلسطين

10202312161921254729295

الإنتر يطارد صفقة مجانية من البريميرليج

10202312163230688878537

هوركاتش يتأهل لنصف نهائي بطولة شنغهاي

1020231215027115246027 (1)

الهلال الأعلى تقييماً في الدوري السعودي

10202312145613376995356

واين روني يقود برمنجهام سيتي

10202312143613216309134

ليفربول يحبط جماهيره

أخبار متعلقة
10202310165141134742697 (1)

موعد السوبر الإيطالي في الرياض

10202310121127408109895

بيريز ينتصر على أنشيلوتي في صفقة أوسيمين

102023994042278198276

حكيمي أخطر مدافع في أوروبا

102023992114745045386

أرسنال يكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز قاتل

102023812206649732541

غياب الأسلحة يمهد طريق آرسنال لإنهاء عقدة جوارديولا

10202359546284257120

سقوط مدو لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا