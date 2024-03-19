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الثلاثاء، 19-03-2024 02:15 م

هالاند يتصدر قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - تصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، التشكيل المثالي لأغلى اللاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التحديثات الأخيرة في أسعار اللاعبين.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي تشكيل أغلى اللاعبين في القيمة التسويقية بالبريميرليج في الفترة الحالية 2024، وجاء هالاند في الصدارة بقيمة 180 مليون يورو.

حراسة المرمى: إيدرسون بقيمة 40 مليون يورو.
خط الدفاع: روبن دياز بقيمة 80 مليون يورو - ساليبا بقيمة 80 مليون يورو – ترينت ألكسندر أرنولد بقيمة 70 مليون يورو - ديستيني أودوجي بقيمة 45 مليون يورو.
خط الوسط: ديكلان رايس بقيمة 110 مليون يورو – رودري بقيمة 110 مليون يورو - أوديجارد بقيمة 95 مليون يورو.

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خط الهجوم: هالاند بقيمة 180 مليون يورو – ساكا بقيمة 130 مليون يورو - فيل فودين بقيمة 130 مليون يورو.

 

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