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الخميس، 23-11-2023 04:15 م

هالاند يدعم فريقه السابق بمبادرة مميزة

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الوكيل الإخباري - سيتحمل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، تكاليف رحلة جماهير فريقه السابق برين إف كيه، لخوض مباراة فاصلة أمام كريستيانساند، وذلك من أجل الصعود للدوري النرويجي الممتاز بكرة القدم.

وقالت قناة "تي في 2" النرويجية إن هالاند نجم مانشستر سيتي، يرغب في دفع تكاليف رحلة ذهاب وعودة لما يقرب من 200 مشجع لفريق برين، وسيكون على الجماهير، اختيار طريقة السفر سواء بالحافلة أو القطار.

غير أن نادي برين أعلن رسميا، أن من سيدفع تكاليف الرحلة "سر".

ولفت بيورن روكين رئيس قسم التسويق بالنادي: "لا يمكننا قول أكثر من ذلك، من الرائع أن تتاح لنا الفرصة لإرسال الكثير من المشجعين قدر الإمكان إلى كريستيانساند".

وبفضل الدعم المالي، فإن ما يقرب من 400 إلى 500 مشجع، سيتمكنون من حضور المباراة، وسيكون عليهم دفع ثمن التذاكر بأنفسهم.

وأوضح أولي هوبرستاد المتحدث باسم رابطة جماهير الفريق، في تصريحات لقناة تي في 2، إنه بفضل هالاند، فإن الكثير من الناس الذين لم يفكروا في السفر للمباراة بسبب التكاليف، بإمكانهم حضور اللقاء.

وأضاف: "أنه شيء يقدره نادي برين بأكمله حقا".

وتأهل الفريق بشكل مفاجئ للمباريات الفاصلة من أجل الصعود للدوري الممتاز.

وتبلغ تكلفة العودة إلى كريستيانساند أقل من 65 دولار.

وبدأ هالاند مسيرته في فريق برين، بعمر 15 عاما في عام 2016

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