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الأربعاء، 06-09-2023 04:17 م

هالاند يرحب بالرحيل إلى ريال مدريد

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن موقف النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، من الانتقال لصفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم هالاند لصفوف مانشستر سيتي في 2022، ويمتد عقده في ملعب الاتحاد حتى صيف 2027، في ظل أنباء تفيد بوجود شرط جزائي في عقده يتراوح بين (150 - 180 مليون يورو).

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يعي تمام العلم وجود اهتمام من ريال مدريد بضم هالاند.

وأضافت الصحيفة، أن هناك نية داخل مانشستر سيتي لتمديد عقد هالاند، حتى صيف 2028 ورفع راتبه إلى 30 مليون يورو في الموسم، مقابل إزالة الشرط الجزائي.

من جهتها، كشفت الصحيفة عن ترحيب هالاند بالرحيل عن مانشستر سيتي، خاصة إذا كان النادي الراغب في ضمه هو ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشجعي ريال مدريد متحمسون لضم هالاند أكثر من الفرنسي كيليان مبابي، خاصة وأن الميرنجي يحتاج إلى مهاجم صريح بعد رحيل كريم بنزيما.

يذكر أن عديد التقارير السابقة أفادت بأن ريال مدريد كان يرغب في ضم هالاند قبل انتقال اللاعب لسيتي، وأن خطة الملكي لم تتغير في ظل وجود شرط جزائي في عقد النرويجي مع السيتيزينز.

كما أن صحيفة بيلد الألمانية أشارت إلى اشتراط الدولي النرويجي خلال انتقاله لمانشستر سيتي، وضع شرط جزائي قيمته 150 مليون يورو، على أن يتم تفعيله قبل العام الثالث له في العقد (الصيف المقبل).

أما أحدث حلقات الجدل حول المهاجم الشاب فجاء بعد أن ألمحت وكيلته منذ أيام بأن "الباب مفتوح" بشأن مستقبل اللاعب.

وقالت رافاييلا بيمنتا، وكيلة هالاند لبرنامج "الشيرنجيتو"، قائلة: "لطالما كان لغز هذه القصة جميلًا، لأنه لا أحد يعرف أين هو.. مثل صندوق الكنز".

وأضافت: "الباب المفتوح يمكن أن يعني الكثير من الأشياء.. يمكن للاعبينا أن يشعروا بأنهم يملكون مصيرهم في أيديهم".

وختمت: "في الوقت الحالي لا يزال هالاند لاعبًا في مانشستر سيتي ويواصل القيام بالشيء الذي جعله أكثر المهاجمين رعبا على هذا الكوكب، وهو تسجيل هدف تلو الآخر".

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