الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

غالانت: مؤشرات على أن حماس ترفض الصفقة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من شباب وشابات الضليل ووجهاء من عشيرة الخوالدة

السير تكشف سبب الأزمة المرورية على الدوار الرابع

شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

استقلال القضاء الأردني.. علامة فارقة طيلة 25 عاما

وكالة: التشيك تستدعي رسميا سفيرها من روسيا

فيديو- البرهان يشارك في مراسم دفن نجله في تركيا

اعلام عبري: إصابة شخص وأضرار مادية إثر إطلاق صواريخ من لبنان

الجيش الاسرائيلي : رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية باتجاه كرم أبو سالم

الأحد، 05-05-2024 02:51 م

هالاند يسجل سوبر هاتريك ويقود مانشستر سيتي لاكتساح ولفرهامبتون

5202458452570511253


الوكيل الإخباري - واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي باكتساحه ضيفه ولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بينها "سوبر هاتريك" لهدافه النرويجي إرلينغ هالاند.

واستعاد الهداف النرويجي نجاعته التهديفية وسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة لأول مرة منذ خماسيته الخاصة في مرمى لوتون تاون (6-2) في 27 فبراير الماضي ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد.

وافتتح هالاند التسجيل من ركلة جزاء بعدما اصطدم الجزائري ريان أيت نوري بالمتقدم الكرواتي يوشكو غفارديول في الدقيقة 12، ثم أضاف المهاجم النرويجي الهدف الثاني في الدقيقة 35 بضربة رأس مستثمرا عرضية الإسباني رودري.

وأكمل هالاند الثلاثية "هاتريك" من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه بعد عرقلة من الغابوني ماريو ليمينا (45+3).

وأحرز الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان هدف تقليص الفارق لولفرهامبتون في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة.

ورد هالاند بسرعة بهدف رابعٍ شخصي وبشكل أجمل من الأهداف الثلاثة الأولى، حين سدد من على مشارف المنطقة في الزاوية اليمنى للحارس (54).

وبعد ثلاث دقائق على دخوله بدلا من هالاند، سجل الأرجنتيني خوليان ألفاريس الخامس (85).

ورفع الانتصار رصيد مان سيتي للنقطة 82 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة واحدة، لكن مان سيتي يملك في جعبتها مباراة مؤجلة ضد توتنهام سيخوضها في 14 مايو الحالي، مما يمنحه فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه.

في المقابل، ظل ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202459628582734887 (2)

معلول يعلق على إنجازه الفريد

52024584939504996414

رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر

5202458219343640919 (1)

عملاق الدوري الإنجليزي يستقر على التعاقد مع صلاح بعد أزمته مع كلوب

5202458649230505781 (1)

بايرن ميونخ يسقط بثلاثية أمام شتوتغارت قبل موقعته الحاسمة ضد ريال مدريد

5202458256364891488

ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

5202458052919780729

في ليلة توهج رونالدو.. النصر يدك شباك الوحدة بسداسية

أخبار متعلقة
42024201060797051691

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

42024141116298095793

أنشيلوتي: التأهل على حساب السيتي مرتبطا بأداء اللاعبين في الملعب

420241410271973135773

ليفربول يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس

420241491346767650119 (1)

تين هاج يرفض الرد على سؤال مخيف

4202414831233404800

اتحاد جدة يطلب نجم مانشستر سيتي

4202481416393435292

مان سيتي يتعاقد مع طفل مقابل مليون دولار