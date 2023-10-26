هالاند يقود السيتي للفوز على يانغ بويز بأبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - واصل مانشستر سيتي صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على مضيفه يانج بويز السويسري، ليقترب من بلوغ ثمن النهائي.



انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة، لكن السيتي افتتح التسجيل عن طريق لاعبه مانويل أكانغي في الدقيقة 48.



ولم تكد تمر أربع دقائق حتى نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل عن طريق الكونغولي ميشاك إيليا.



ووضع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند السيتي في المقدمة بهدف ثان من ركلة جزاء (67)، قبل أن يضيف هدفه الثالث (86).

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