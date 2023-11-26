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الأحد، 26-11-2023 03:24 م

هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

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الوكيل الإخباري - دافع ديتمار هامان، نجم بايرن ميونخ وليفربول الأسبق، عن كريم أديمي مهاجم بوروسيا دورتموند، بعد الانتقادات التي طالته مؤخرا من بعض المسؤولين.

ورفض أديمي مؤخرا الانضمام لمنتخب ألمانيا تحت 21 سنة، في وقت يعاني فيه من ابتعاده عن مستواه، مفضلا التدرب داخل مرافق ناديه خلال فترة التوقف الدولي.

وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، لام هامان بيرندر نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وكذلك هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، بعد انتقادهما لأديمي.

وتساءل هامان مستنكرا: "قبل كل شيء، هل وظيفة رئيس الاتحاد هي الإدلاء برأيه حول تلك الأمور؟ وإن كان هذا حقه، فيتوجب عليه اختيار كلمات أفضل قليلا".

وأكد هامان أن الأمر لا يستحق هذه الدراما، مشيرا إلى معاناة اللاعب من ابتعاده عن مستواه، قبل أن يضيف: "هل هناك فائدة من خوضه مباراتين مع فريق تحت 21 سنة وهو بهذه الحالة؟".

وأضاف: "إذا استطاع أديمي استعادة مستواه في التدريبات كما أشيع، فسيكون قد استغل هذه الفترة بطريقة أكثر منطقية".

ويؤمن هامان بقدرة المهاجم الشاب على لعب دور مهم مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024، قائلا: "إن كان أديمي في حالته، فسيكون سلاحا جيدا بالنسبة لنا".

وفي ختام تصريحاته، ناشد هامان الاتحاد الألماني وكذلك مسؤولي دورتموند، بضرورة دعم اللاعب خلال الفترة العصيبة التي يمر بها.

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