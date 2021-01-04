الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة تخالف عددا من المنشآت والأفراد

كلّ شيء على ما هو عليه

رئيس الوزراء : سائرون باتجاه وقف حظر يوم الجمعة

توضيح حول تقديم الاستفادة من الدعم الحكومي

وزير التربية يكشف تطورات امتحان التوجيهي

مكالمة هاتفية تحول دون وقوع كارثة بعمان

الحكومة تنفي شائعة جديدة

خبر سار حول عودة عمل النوادي الصحية والرياضية بالاردن

العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت في معان - صور

توضيح حكومي حول إلغاء الحظر الشامل الجمعة

الإثنين، 04-01-2021 02:44 م

هام حول إعادة فتح المراكز الرياضية

مراكز-رياضية


الوكيل الإخباري - طالب عدد من اصحاب المراكز الرياضية في مختلف الألعاب وصالات اللياقة البدنية المنتشرة في جميع محافظات المملكة بفتح أبوابها أمام الرياضيين بعد اغلاقها جراء جائحة كورونا.

اضافة اعلان

واعتبر القائمون على المراكز الرياضية وصالات اللياقة البدنية، أن الوقت حان لإعادة النظر بقرار الإغلاق، ولاسيما بعد تحسن المنحنى الوبائي بالمملكة في الفترة الأخيرة، وهي من أكثر القطاعات التزاما بإجراءات الوقاية.


وشدد مدربون وأصحاب مراكز اللياقة البدنية، اليوم الاثنين، على أهمية الرياضة في رفع مناعة الجسم، ولعب دور مهم في مقاومة الأمراض بما في ذلك فيروس كورونا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

6b6842e1d3c99957404b5ed9385942bf

جوارديولا يتراجع عن قراره

ريال-مدريد-1

اجتماع حاسم يحدد مستقبل نجم ريال مدريد

5f3e0b874c59b76bbd31ff22

ميسي يتخذ قرارا حاسما في برشلونة حول مستقبله

tarykh-kr-alkdm

قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ كرة القدم

5ff1ad5c4236045b084d997b

ميسي بانتظار رقم قياسي جديد في مباراة الليلة

أخبار متعلقة
SLMAN-1200x675

نادي الهلال يتفق مع سلمان الفرج على تجديد العقد

39521-4-1

سواريز مع أطفاله بعد انتهاء الحجر .. مشاهد مؤثرة