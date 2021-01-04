هام حول إعادة فتح المراكز الرياضية

الوكيل الإخباري - طالب عدد من اصحاب المراكز الرياضية في مختلف الألعاب وصالات اللياقة البدنية المنتشرة في جميع محافظات المملكة بفتح أبوابها أمام الرياضيين بعد اغلاقها جراء جائحة كورونا.

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واعتبر القائمون على المراكز الرياضية وصالات اللياقة البدنية، أن الوقت حان لإعادة النظر بقرار الإغلاق، ولاسيما بعد تحسن المنحنى الوبائي بالمملكة في الفترة الأخيرة، وهي من أكثر القطاعات التزاما بإجراءات الوقاية.



وشدد مدربون وأصحاب مراكز اللياقة البدنية، اليوم الاثنين، على أهمية الرياضة في رفع مناعة الجسم، ولعب دور مهم في مقاومة الأمراض بما في ذلك فيروس كورونا.



