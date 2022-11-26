هام للمشجعين العرب .. قنوات مجانية تبث مباريات اليوم

الوكيل الإخباري - يسعى المنتخب التونسي لتعزيز فرصه للعبور للدور الثاني عندما يواجه استراليا اليوم على ملعب الجنوب في تمام الساعة الواحدة ظهرا ضمن مبارايات المجموعة الرابعة.



وكان المنتخب التونسي قد خطف نقطة ثمينة من منتخب الدنمارك في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم قطر 2022، ما عزز حظوظه في بلوغ الدور الثاني.



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.



ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو صفارة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (4:00) بتوقيت الاردن والسعودية.



وكان الأخضر السعودي قد استهل مشواره في مونديال قطر 2022، بفوز تاريخي على نظيره الأرجنتيني (2-1) في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، على استاد لوسيل.



بينما خرج منتخب بولندا بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام نظيره المكسيكي (0-0)، التي أقيمت على استاد (974) بالعاصمة الدوحة، بعد أن أهدر نجمه روبرنت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.



ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخبي بولندا والمكسيك، بينما يتذيل "التانغو" الأرجنتيني الترتيب من دون نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022



وستنقل مباراة السعودية وبولندا ومباراة تونس وأستراليا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المفتوحة، وكذلك قنوات الكأس الرياضية المفتوحة، كما كان الحال في مباراة الأرجنتين الأولى، ضمن قرار القناة القطرية بإذاعة مباريات المنتخبات العربية عدا المغرب مجانا.



ويمكن متابعة المباراتين أيضا من خلال " beIN Sports HD 2 Max" المخصصة لنقل مباريات المونديال، وقنوات الكاس "Alkass EXTRA TWO HD"، "Alkass EXTRA One HD".



أما البث المباشر، فيأتي من خلال تطبيق تود التابع لـ"بي إن سبورتس"، وكذلك خدمة "beIN Sports Connect".

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