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السبت، 15-07-2023 10:16 ص

هبوط أسوان وغزل المحلة والداخلية ينجو

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الوكيل الإخباري - هبط أسوان وغزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية، بخسارة الأول أمام الداخلية 2-4 ليضمن الأخير البقاء في دوري الأضواء، والثاني أمام حرس الحدود 1-2 في المرحلة الـ34 من الدوري المصري.

وسجل للداخلية عبد الرح من البانوبي "هدفين" في الدقيقتين 42 و90+3، والنيجيري فانوم ألفريد (45)، والبديل النيجيري رشيد أحمد (90+11)، فيما أحرز البديل محمد ناجي "جدو" (58) والبديل محمد المرسي (60) هدفي أسوان.

وبهذا الانتصار، رفع الداخلية رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تراجع أسوان للمركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ليهبط رسميا.

وفي مباراة ثانية، لحق غزل المحلة بأسوان إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام مضيفه حرس الحدود الهابط رسميا أيضا، بنتيجة 1-2.

وسجل هدفي حرس الحدود مدافعه الليبي محمود بن والي (9) ومحمود ممدوح (90)، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد (15 من ركلة جزاء).

وبالتالي، تجمد رصيد المحلة عند 33 نقطة وتراجع إلى المركز السابع عشر المؤدي إلى الهبوط.

من جهة أخرى، عزز بيراميدز موقعه في وصافة الدوري بفوزه على ضيفه طلائع الجيش 4-2.

وسجل لبيراميدز عبدالله مجدي (25)، كريم حافظ (34)، محمد فتح الله مدافع الجيش بالخطأ في مرماه (45)، ومحمود صابر (57)، فيما سجل العربي بدر (13) وأحمد أيمن منصور (70) هدفي الجيش.

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ملاعب 

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وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجيش عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

 




 

 


 

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