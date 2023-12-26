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الثلاثاء، 26-12-2023 03:28 م

هجوم حاد على نجوم أرسنال بسبب معاملتهم للأطفال

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ملاعب - تعرض لاعبو أرسنال لحملة انتقادات واسعة من الجماهير بسبب تعاملهم مع الأطفال والناشئين، قبل انطلاق مباراة فريقهم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتعادل أرسنال مع ليفربول، 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وانتشرت مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أحد الأطفال والمفترض أن يصاحب مارتين أوديغارد قبل الدخول إلى أرضية الملعب، يقف وحيدا عند دائرة منتصف الملعب.

وليست هذه المرة الأولى، التي يتعرض فيها لاعبو الفريق اللندني، إلى هجوم جماهيري بسبب تعاملهم، مع الأطفال قبل انطلاق المباريات، فقد شهد الفريق في شهر أبريل الماضي، موقفا مشابهه لهذا الموقف.

في شهر أبريل الماضي، وبعد التعادل مع وست هام بهدفين لكل فريق، وقع بعض من لاعبي الفريق على قمصان الأطفال في الملعب وتجاهلوا إحدى الأطفال، ليتعرضوا إلى هجوم شرس ووصفهم البعض بأنهم "وقحين ويتقاضون أجورا زائدة".

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