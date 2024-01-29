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الإثنين، 29-01-2024 12:00 م

هجوم عنيف على منتخب مصر بعد خروجه من كأس الأمم الإفريقية

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الوكيل الإخباري - هاجم إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، منتخب بلاده بعد خروجه من كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو مساء أمس الأحد.

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وقال سعيد عبر حسابه على تويتر: "جيل أضاع هيبة منتخب مصر أفريقيا وكل من أخطأ لازم يتحاسب من اتحاد كرة رايح يتصور ويتعامل مع منتخب مصر بمصالح شخصية واختيارات عشوائية وجهاز فني ولاعبين لا يستحقوا تمثيل منتخب مصر استقيلوا وأي لاعب مش عاجبه ينضم لمنتخب مصر يعلن اعتزاله".

من جانبه قال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق: "منظومة كرة القدم في مصر فاسدة..لا نستحق أفضل مما حدث.. سياسة كبش الفداء لن تصلح شئ..مصر تحتاج لثورة في كرة القدم".

 

يذكر أن المنتخب المصري ودع كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي عقب خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وأهدر الحارس المصري محمد أبو جبل ركلة ترجيح حاسمة ليتسبب في الخسارة ويودع "الفراعنة" كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف سجله ميشاك إيليا في الدقيقة 37 وتعادل مصطفى محمد من ضربة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 45+1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح وتنتهي بخسارة المنتخب المصري.

 

ملاعب 

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