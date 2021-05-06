هدافة أستراليا لا تتوقف عن التسجيل بالدوري الإنجليزي (فيديو)

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشاواصلت الهدافة الأسترالية سامانثا كير تألقها بالدوري الإنجليزي، عندما قادت فريقها تشيلسي لتحقيق فوز رائع على مضيفه توتنهام ، في مباراة الديربي اللندني التي جمعتهما لحساب الجولة الـ "21" من البطولة .وأحرزت كير هاتريك هدفي المواجهة في الدقيقتين "41" و"52" من عمر اللقاء.وبهذا الفوز انفرد تشيلسي بصدارة الترتيب بـ "54" نقطة وبفارق "3" نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي .وكان تشيلسي قد تأهل قبل أيام لنهائي دور أبطال أوروبا بعد أن حقق فوزا كاسحا على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (4/1) في مباراة الإياب التي أقيمت يوم الأحد بالعاصمة الإنجليزية لندن، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين لهدف.