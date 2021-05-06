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الخميس، 06-05-2021 06:55 م

هدافة أستراليا لا تتوقف عن التسجيل بالدوري الإنجليزي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
واصلت الهدافة الأسترالية سامانثا كير تألقها بالدوري الإنجليزي، عندما قادت فريقها تشيلسي لتحقيق فوز رائع على مضيفه توتنهام ، في مباراة الديربي اللندني التي جمعتهما لحساب الجولة الـ "21" من البطولة .
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وأحرزت كير هاتريك هدفي المواجهة في الدقيقتين "41" و"52" من عمر اللقاء.





 
 

وبهذا الفوز انفرد تشيلسي بصدارة الترتيب بـ "54" نقطة وبفارق "3" نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي .

 

وكان تشيلسي قد تأهل قبل أيام لنهائي دور أبطال أوروبا بعد أن حقق فوزا كاسحا على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (4/1) في مباراة الإياب التي أقيمت يوم الأحد بالعاصمة الإنجليزية لندن، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين لهدف.

 




 

 


 

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