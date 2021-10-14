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الخميس، 14-10-2021 01:56 م

هدفنا للجميع ،، كأس اسيا للسيدات يقترب !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس اسيا 2022 لكرة القدم النسوية والتي ستقام في الهند، بعد أقل من 100 يوم من الآن، بمشاركة 12 منتخب من نخبة منتخبات القاراة التي تمتلك بلدان من الصفوة في كرة القدم العالمية أمثال اليابان بطلة كأس العالم السابقة، وأستراليا التي تألقت في أولمبياد طوكيو 2020.اضافة اعلان




وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الآسيوية عن شعار البطولة، والذي سيكون هدفنا للجميع، والذي جاء للتأكيد على مواصلة العمل الجماعي للإرتقاء بكرة القدم النسوية في القارة .


وستشهد البطولة مشاركة الهند المستضيفة، واليابان بطلة النسخة السابقة والتي أقيمت عام 2018 في الأردن، وأستراليا الوصيفة، والصين صاحبة المركز الثالث، بالإضافة لمنتخبات إندونيسيا وإيران وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند وفيتنام المتأهلة من التصفيات البطولة، ومن المنتظر أن يتأهل منتخبان آخران في نهاية الشهر الجاري .

وستتأهل الفرق صاحبة المراكز الـ 5 الأولى لكأس العالم للسيدات 2023، والتي ستقام في نيوزلندا وأستراليا، بينما سيتأهل منتخبان إضافيان للملحق العالمي.

 




 

 


 

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