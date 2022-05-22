هدف أبو طه يمنح الوحدات نقاط الفوز على سحاب

الوكيل الإخباري - ملاعب أنس عشا - تصوير : نادر ابو حية

حقق الوحدات فوزا صعبا على سحاب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي، بختام الجولة السابعة بدوري المحترفين .















وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الصاعد مهند أبو طه بالدقيقة 65 من عمر الشوط الثواني، وبعد دقائق معدودة من نزوله كبديل .



وشهدت المباراة أجواء حزينة وتأبين للراحل سعيد الصيرفي الملقب بأبو سعدو " كبير مشجعي الوحدات " حيث رفعت رسومات كبيرة له وتم عرض فيديوهات مسجلة له على شاشة الملعب، كما أرتدت الجماهير اللون الأسود للتعبير عن حالة الحداد .





وبهذا الفوز صعد الوحدات ليشارك شباب الأردن وشباب العقبة المركز الثالث بـ 10 نقاط لكل منهم، فيما تراجع سحاب للمركز السادس بـ 9 نقاط .



ويمتلك الوحدات 3 مباريات مؤجلة مع السلط، شباب العقبة ومغير السرحان بسبب مشاركته بدور المجموعات لدوري أبطال اسيا .

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المصدر : ملاعب