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الأحد، 22-05-2022 04:03 م

هدف أبو طه يمنح الوحدات نقاط الفوز على سحاب

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الوكيل الإخباري - ملاعب أنس عشا - تصوير : نادر ابو حية
حقق الوحدات فوزا صعبا على سحاب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي، بختام الجولة السابعة بدوري المحترفين .







وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الصاعد مهند أبو طه بالدقيقة 65 من عمر الشوط الثواني، وبعد دقائق معدودة من نزوله كبديل .

وشهدت المباراة أجواء حزينة وتأبين للراحل سعيد الصيرفي الملقب بأبو سعدو " كبير مشجعي الوحدات " حيث رفعت رسومات كبيرة له وتم عرض فيديوهات مسجلة له على شاشة الملعب، كما أرتدت الجماهير اللون الأسود للتعبير عن حالة الحداد .


وبهذا الفوز صعد الوحدات ليشارك شباب الأردن وشباب العقبة المركز الثالث بـ 10 نقاط لكل منهم، فيما تراجع سحاب للمركز السادس بـ 9 نقاط .

ويمتلك الوحدات 3 مباريات مؤجلة مع السلط، شباب العقبة ومغير السرحان بسبب مشاركته بدور المجموعات لدوري أبطال اسيا .

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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