هدف إندريك يمنح البرازيل الفوز على إنجلترا

الوكيل الإخباري - خرج المنتخب البرازيلي من ملعب "ويمبلي"، بفوز ثمين على مضيفه الإنجليزي 1-0 مساء السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.



وسجل النجم الواعد إندريك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لنهائيات كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل، والمنتخب البرازيلي لنهائيات كوبا أميركا في الفترة ذاتها.



وجاءت أول فرصة في اللقاء بالدقيقة العاشرة، عندم مرر لاعب البرازيل رافينيا الكرة إلى رودريجو، الذي سيطر الحارس جوردان بيكفورد على كرته دون صعوبة.



وأنقذ ظهير إنجلترا كايل ووكر مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13، عندما أبعد كرة فينيسيوس المنفرد بالحارس، قبل أن تجتاز المرمى.



واقترب المنتخب المضيف من تسجيل هدف في الدقيقة 19، عندما مرر كونور جالاجر الكرة إلى أولي واتكينز، الذي سدد فوق المرمى وسط مضايقة من المدافع.



ووصلت الكرة مرة خرى إلى رودريجو، الذي سدد وسط حصار إنجليزي من داخل منطقة الجزاء، بجانب القائم البعيد، ثم خرج ووكر من الملعب مصابا، ليدخل مكانه إزري كونسا في الدقيقة 20.



وتحسن أداء انجلترا مع مرور الوقت، وارتدت تسديدة أنتوني جوردون من الدفاع إلى ركنية، أسفرت عن وصول الكرة إلى الظهير لأيسر بن تشيلويل الذي سدد برعونة بجانب المرمى في الدقيقة 28.



وكاد المنتخب البرازيلي يفتتح التسجيل في الدقيقة 36، عندم أحدثت كرة رورديجو دربكة في منطقة جزاء المنتخب الإنجليزي، لتصل إلى لويس باكيتا الذي سدد في القائم.



واستقرت تسديدة نجم إنجلترا فيل فودين بين يدي الحارس بينتو في الدقيقة 38، وسمحت رعونة مدافع انجلترا هاري ماجواير في انفراد رافينيا بالمرمى قبل التسديد، لكن الحارس بيكفورد أنقذ الموقف ببراعة في الدقيقة 43.



وتصدى الحارس بينتو لكرة خطيرة من جوردون في الدقيقة 51، وسنحت فرصة خطيرة للبرازيليين في الدقيقة 63، عندما مرر برونو جيمارايش الكرة إلى باكيتا الذي سدد من لمسة واحدة بيساره، بجانب القائم البعيد.



وهدأ إيقاع اللعب مع مرور الوقت، ما دفع الطرفات لإجراء التبديلات، فدخل لويس دانك وجو جوميز وجارود بووين إلى تشكيلة إنجلترا، وإندريك وأندرياس بيريرا إلى تشكيلة البرازيل.



واقتحم رافينيا من الجهة اليمنى، قبل أن ترتد محاولته من الدفاع الإنجليزي في الدقيقة 73، ثم أقحم منتخب "الأسود الثلاثة" كلا من كوبي ماينو وماركوس راشفورد، مكان جالاجر وجوردون.



وتمكن المنتخب البرازيلي أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عندما كسر فينيسيوس مصيدة التسلل، ليتصدى بيكفورد لمحاولته، فارتدت الكرة إلى إندريك الذي تابعها في الشباك الخالية.



وحاول المنتخب الإنجليزي فيما تبقى من وقت تحقيق التعادل، وارتدت رأسية راشفورد من الدفاع البرازيلي في الوقت بدل الضائع، وتصدى بيكفورد لانفراد من إندريك في اللحظات الأخيرة.

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