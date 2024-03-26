هدف ذهبي .. بهذه الطريقة عانقت الكرة الشباك (فيديو)

TYLER ADAMS FROM THE PARKING LOT ARE YOU FOR REAL??? 💥🚀🔥 pic.twitter.com/ZrK7PoxCST— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 25, 2024
وشارك تايلر آدمز، المحترف في صفوف نادي بورنموث الإنجليزي، في 38 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
واحتكر المنتخب الأمريكي لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، منذ انطلاقتها عام 2018.
وحصد المنتخب الأمريكي لقب النسخة الأولى لدوري أمم أمريكا الشمالية لكرة القدم "الكونكاكاف"، على حساب نظيره المكسيكي أيضا، إثر فوزه عليه (3-2) في نهائي 2018، قبل أن يتغلب على كندا بهدفين من دون رد، في نهائي النسخة الثانية.
بينما ذهبت الميداليات البرونزية إلى منتخب جامايكا، الذي تغلب بدوره على بنما بهدف من دون رد.
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