هدف ريال مدريد يفتح أبوابه أمام برشلونة

الوكيل الإخباري - تحدث وكيل أحد الأهداف الكبرى لريال مدريد في الصيف المقبل، عن مستقبل موكله وإمكانية انتقاله إلى الميرنجي وبرشلونة.



وذكرت العديد من التقارير بأن الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، يعد أحد الأهداف الرئيسية في ميركاتو ريال مدريد.



وقال نضال حوسة، وكيل ديفيز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رفض الرئيس السابق لبرشلونة بارتوميو ضم ديفيز لأنه من كندا: "كان عمره وقتها 17 عاما".



وتابع: "كانوا مهتمين به في برشلونة، لكنه كان يلعب بالفريق الثاني".



وأضاف: "عندما تأتي الأندية الكبرى إلى كندا، فإنها لن تجلب لاعبا كنديا. لم يحدث هذا فقط في برشلونة، بل أيضا مع أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، كانت مهتمة بالتعاقد معه".



واسترسل: "لكن حدث ما ذكرته في حالة البارسا، لذا قررنا الانتقال إلى ألمانيا لأن بايرن ميونخ كان لديه أفضل خطة لألفونسو".



وتابع: "لا نغلق الأبواب أبدا أمام أي شيء. أعني أن الباب مفتوح دائما. برشلونة ناد كبير وعظيم، لذلك كل شيء ممكن، ولا نغلق الأبواب أبدا. سنرى ما سيحدث بعد هذا الموسم".



وسئل حوسة إذا كان لديه أي علاقة مع ريال مدريد، فأجاب: "أنا متأكد أن الريال يمكن أن يكون أحد الأندية التي ترغب في ضم ديفيز، وقد يهتمون به في البريميرليج أيضا".



وزاد: "الجميع يرغب في الحصول على واحد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالعالم".



وسئل إذا كان ديفيز قد تحدث مع ديفيد ألابا عن ريال مدريد، ورد: "لقد لعب مع ألابا لمدة 3 سنوات، هما أصدقاء، ويتحدثان طوال الوقت، لكنها محادثات خاصة بينهما، ولا أعلم كل المعلومات بشأنها".



وواصل: "أنا متأكد أن ألابا يود اللعب معه مرة أخرى، ربما ذكر ذلك له... كما أن ديفيز أيضا صديق للاعبين في أندية أخرى ويعرف البعض بأندية الدوري الإنجليزي والليجا".

اضافة اعلان

ملاعب