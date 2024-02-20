الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الصفدي: كل دولار يتم أخذه من أونروا هو قطعة خبز تُسلب من طفل في فلسطين

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بحي الزيتون

الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر خلال رمضان

إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

تدهور وانقلاب مركبة شحن على الطريق الصحراوي

الثلاثاء، 20-02-2024 03:19 م

هدف ريال مدريد يفتح أبوابه أمام برشلونة

2202420121133163945998


الوكيل الإخباري - تحدث وكيل أحد الأهداف الكبرى لريال مدريد في الصيف المقبل، عن مستقبل موكله وإمكانية انتقاله إلى الميرنجي وبرشلونة.

وذكرت العديد من التقارير بأن الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، يعد أحد الأهداف الرئيسية في ميركاتو ريال مدريد.

وقال نضال حوسة، وكيل ديفيز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رفض الرئيس السابق لبرشلونة بارتوميو ضم ديفيز لأنه من كندا: "كان عمره وقتها 17 عاما".

وتابع: "كانوا مهتمين به في برشلونة، لكنه كان يلعب بالفريق الثاني".

وأضاف: "عندما تأتي الأندية الكبرى إلى كندا، فإنها لن تجلب لاعبا كنديا. لم يحدث هذا فقط في برشلونة، بل أيضا مع أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، كانت مهتمة بالتعاقد معه".

واسترسل: "لكن حدث ما ذكرته في حالة البارسا، لذا قررنا الانتقال إلى ألمانيا لأن بايرن ميونخ كان لديه أفضل خطة لألفونسو".

وتابع: "لا نغلق الأبواب أبدا أمام أي شيء. أعني أن الباب مفتوح دائما. برشلونة ناد كبير وعظيم، لذلك كل شيء ممكن، ولا نغلق الأبواب أبدا. سنرى ما سيحدث بعد هذا الموسم".

وسئل حوسة إذا كان لديه أي علاقة مع ريال مدريد، فأجاب: "أنا متأكد أن الريال يمكن أن يكون أحد الأندية التي ترغب في ضم ديفيز، وقد يهتمون به في البريميرليج أيضا".

وزاد: "الجميع يرغب في الحصول على واحد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالعالم".

وسئل إذا كان ديفيز قد تحدث مع ديفيد ألابا عن ريال مدريد، ورد: "لقد لعب مع ألابا لمدة 3 سنوات، هما أصدقاء، ويتحدثان طوال الوقت، لكنها محادثات خاصة بينهما، ولا أعلم كل المعلومات بشأنها".

وواصل: "أنا متأكد أن ألابا يود اللعب معه مرة أخرى، ربما ذكر ذلك له... كما أن ديفيز أيضا صديق للاعبين في أندية أخرى ويعرف البعض بأندية الدوري الإنجليزي والليجا".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220242013454180679510 (2)

قائمة برشلونة الرسمية لموقعة نابولي

220242012252518103016

نجم برشلونة مشيدا بتوخيل: أشعر بالمفاجأة

2202420113935888404180

سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد

2202420113214495605848

أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

2202420104840644071509

هل خدع الهلال السعودي؟.. فيديو يورط نيمار!

2202420103831128808000

الزمالك يوضح حقيقة الاتفاق مع الأهلي حول غرامة كهربا

أخبار متعلقة
2202419131247199734960

برشلونة يخطط لدعم هجومه بمشجع الريال

2202414143758702398712

عرض مذهل يحرم برشلونة من جوهرة ريال مدريد

120242312336487774432

بنزيما يجدد محاولاته مع ريال مدريد

120242210598475443416

ريال مدريد يوقع عقود صفقته الجديدة

120242111151302010118

برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم

1202421104748810344627

بايرن ميونخ يستعد لخطف نجمين من ريال مدريد