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الثلاثاء، 07-02-2023 03:20 م

هدية الريال تبشر برشلونة بلقب الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - اكتسح برشلونة فريق إشبيلية 3-0 أمس الاثنين، وعزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 53 نقطة.

ووسع الفريق الكتالوني الفارق مع وصيفه ريال مدريد إلى 8 نقاط، مستغلا هدية الأخير في الجولة الأخيرة بالليغا (20)، حين خسر أمام ريال مايوركا (1-0).

وحقق برشلونة في 9 مرات سابقة، فارقا بـ8 نقاط أو أكثر مع منافسيه، وفي جميع تلك المناسبات، تمكن من التتويج بلقب الليجا.

ففي الجولة 30 من موسم 1998-99، ابتعد الفريق الكتالوني عن سيلتا فيغو بفارق 9 نقاط.

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وفي 2004-05، وصل البارسا إلى الجولة 25، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.

وفي العام التالي، وبعد 20 مباراة بالدوري، تفوق بفارق 10 نقاط على فالنسيا.

المرة التالية التي حدث فيها هذا كانت في موسم 2008-09، عندما كان برشلونة متقدما بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، بعد 15 مباراة في الليغا.

بعد ذلك بعامين، وتحديدا في موسم 2010-11، احتل البارسا الصدارة في الجولة 31 بفارق 8 نقاط عن الفريق الأبيض.

وفي موسم 2012-13 وبعد 16 مباراة في الدوري، كان أتلتيكو مدريد متأخرا عن الفريق الكتالوني بفارق 9 نقاط.

كما حدث في موسم 2015-2016، عندما كان البارسا يتفوق على الأتلتي نفسه، بفارق 8 نقاط في الجولة 25.

وفي موسم 2017-18، وصل برشلونة إلى الجولة 19 متقدما بفارق 9 نقاط عن "الروخيبلانكوس".

وتعود آخر مرة حدث فيها هذا، إلى موسم 2018-19، بعد 28 مباراة بالدوري، كان برشلونة متقدما بـ10 نقاط على أتلتيكو مدريد.

علاوة على ذلك، خسر فريق واحد فقط في تاريخ البطولة، ميزة بهذا الحجم (8 نقاط)، وهو ريال مدريد.

ففي موسم 2003-04، خسر الميرنغي الذي كان يدربه كارلوس كيروش تقدمه بفارق 8 نقاط قبل 12 مباراة من نهاية البطولة، إذ احتل الملكي المركز الرابع في المسابقة التي توج بها فالنسيا.

 

 

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