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الإثنين، 15-04-2024 02:51 م

هذا ما اتفقت عليه أندية المحترفين مع اتحاد الكرة

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الوكيل الإخباري - حقق اجتماع الاندية مع اتحاد كرة القدم خطوة ايجابية بفضل التقارب في وجهات النظر التي شهدها الاجتماع الذي استضافه النادي الاهلي وانتهى قبل قليل بحضور مروان جمعه نائب سمو رئيس الاتحاد وسمر نصار الامين العام الى جانب اندية كل من : الفيصلي والحسين وشباب الاردن والجليل والرمثا والاهلي وغاب عن الاجتماع اندية الوحدات والسلط وسحاب والعقبة ومعان ومغير السرحان

وتم خلال الاجتماع التوافق على الية توزيع قيمة الدعم الذي اعلنه اتحاد كرة القدم في وقت سابق وهو مبلغ نصف مليون دينار وبحيث يتم توزيعه وفق التالي:

تحصل اندية الفيصلي والوحدات والحسين كل منها على مبلغ (70) الف دينار بينما تحصل الاندية التسعه الباقيه على مبلغ (35) الف دينار لكل منها

وهو ما يعني زيادة مبلغ (25) الف دينار عن النصف مليون

وتم خلال الاجتماع الحديث عن اطلاق رابطة الاندية والغرامات الماليه وامكانيه اصدار عفو عام مثلما شرح رئيس نادي الرمثا الاسباب التي دفعت فريقه للتناقص في مباراته مع الحسين والتي فرضت على الرمثا غرامه مقدارها (25) الف دينار

كما تم الحديث حول اهمية عقد خلوة تخصص لمناقشة لوائح واجندة الاتحاد للموسم المقبل وكذلك الحديث عن مخصصات البث التلفزيوني لعام 2024

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