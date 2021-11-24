الأربعاء 24-11-2021
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الأربعاء، 24-11-2021 12:03 ص

هذا ما قاله عبد الله أبو زمع بعد توديع كأس الأردن

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - تصوير نادر أبو حية - مونتاج أحمد حمدان
أعلن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الوحدات عبدالله أبو زمع،نهاية مسيرته التدريبية مع الفريق وذلك بعد خسارة الأخضر نصف نهائي كأس الأردن أمام الفيصلي بنتيجة 3/1 .اضافة اعلان


 

وأكد أبو زمع بحديثه لوسائل الإعلام أن عقده مع الوحدات انتهى ولم يتم مفاتحته بالتجديد،مؤكدا تلقيه عددا من العروض الخارجية .

وقال المدرب الوطني أنه يتحمل مسؤولية ضياع الدوري،الكأس والدرع،مؤكدا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي في أكثر من بطولة،وكاشفا عن اعتزازه لتتويج الفريق بثلاث ألقاب في عهده.

 




 

 


 

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