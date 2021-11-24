هذا ما قاله عبد الله أبو زمع بعد توديع كأس الأردن

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - تصوير نادر أبو حية - مونتاج أحمد حمدانأعلن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الوحدات عبدالله أبو زمع،نهاية مسيرته التدريبية مع الفريق وذلك بعد خسارة الأخضر نصف نهائي كأس الأردن أمام الفيصلي بنتيجة 3/1 .وأكد أبو زمع بحديثه لوسائل الإعلام أن عقده مع الوحدات انتهى ولم يتم مفاتحته بالتجديد،مؤكدا تلقيه عددا من العروض الخارجية .وقال المدرب الوطني أنه يتحمل مسؤولية ضياع الدوري،الكأس والدرع،مؤكدا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي في أكثر من بطولة،وكاشفا عن اعتزازه لتتويج الفريق بثلاث ألقاب في عهده.