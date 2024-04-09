هذا ما قاله غوارديولا قبل موقعة الريال الصعبة

الوكيل الإخباري - أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن الفوز على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مرتين متتاليتين مستحيل عملياً.

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في مؤتمر صحافي قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، صرح غوارديولا: "الفوز على ريال مدريد في هذه المنافسة مرتين متتاليتين مستحيل عملياً.. الهدف ليس سهلاً".



وحلل المدرب الإسباني المواجهة دون أن يأخذ بعين الاعتبار المنافسات السابقة الفريقين في البطولة.



وفي هذا الصدد، قال المدير الفني الإسباني: "فزنا الموسم الماضي، وخسرنا الموسم الذي سبقه، إنها مباراة كلاسيكية بيننا، ليس لدي شعور بأن الوضع مشابه للموسم الماضي، لدينا لاعبون جدد وهي مباراة مختلفة تماماً، نحن نشعر بقوة وثقة كبيرة بسبب لعب مباراة الإياب على أرضنا، ولكن هنا المباريات طويلة للغاية لأسباب مختلفة".



وتابع: "خطيرون للغاية، ولديهم انتقالات رائعة ووتيرة مذهلة، ليس علينا فقط السيطرة على المباراة، بل علينا محاولة إلحاق الضرر بهم وتسجيل الأهداف، هذا هو المكان الذي يجب أن نحاول فيه إيجاد طريقة للسيطرة على الأمور، علينا أن نحاول فرض طريقتنا في اللعب".



بالإضافة إلى ذلك، اعترض أيضاً على مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي قال إن فريقه لم يلعب بشخصية في مباراة الإياب التي فاز فيها السيتي 4-0 في العام الماضي.



وفي هذا الصدد، أكد المدرب الإسباني لن أدخل في خلاف مع أنشيلوتي، كنت في برشلونة والمقارنة مع ريال مدريد هي نفسها تقريباً، في تلك المباراة كنا أفضل، ليس لأن ريال مدريد لعب بشكل سيء، فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد، لكن في هذه الأندية غالبا ما يحكمون عليك بأنك لم تلعب بشكل جيد حين تخسر، وأحاول أن أعتقد أن الفريق الآخر كان أفضل".

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