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الإثنين، 30-01-2023 03:32 م

هذا ما قاله كلوب بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  قال المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، إن فريقه دخل مباراة برايتون بحثاً عن تحقيق الفوز، والتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ودع ليفربول البطولة عقب خسارته أمام برايتون 1-2 في الدور الرابع من البطولة.

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وقال كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحافي: "جئنا إلى هنا بحثاً عن الصعود للدور التالي، وكان في ذهننا ما حدث في المباراة التي جمعتنا قبل أسبوعين، وكان أداؤنا وقتها سيئاً للغاية".

وأضاف: "كان الأداء أفضل، ولكن في النهاية تلقينا هدفين من كرات ثابتة".

وأردف: "أغلقنا كل الفجوات التي عبروا منها في المباراة الماضية إلى حد كبير، ولكن فيما يتعلق بالكرات الثابتة لم نتمكن من إيقافهم، لذلك يجب عليك القيام بأشياء مختلفة، لذلك مرتين لم نكن قريبين بما يكفي لتفادي الهدف، بكل وضوح هذا لا يبدو جيداً، هذا ليس رائعاً، ولكن علينا تقبله".

 

 

ملاعب

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