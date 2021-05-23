هذا ما قاله مدرب الفيصلي قبل مواجهة تشرين السوري

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الوكيل الإخباري- أنس عشا -أكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الفيصلي حسام السيد على قوة فريق تشرين السوري والذي يمتلك عدد كبير من النجوم الدوليين، حيث تم دراسة نقاط قوة وضعف الفريق الذي يحمل لقب الدوري السوري.وفي رده على استفسار ملاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين، قال : " البداية بالفوز أفضل بكثير من التعادل معنويا وفنيا، ولكن ذلك لا يعني أننا سندخل بأفضلية بل الفرص متساوية في المواجهة ".بدوره قال مدافع الفريق محمد أبو زريق أن الفيصلي جاهز للمواجهة التي ستلعب لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، واعدا بمقاتلة اللاعبين لحصاد نقاط الفوز وضمان التأهل للدور الثاني .