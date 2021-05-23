الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعتقالات وابعادات بحق شبان ومقدسيات عن الأقصى

تطعيم 650 معلما ومعلمة ضد كورونا في الأغوار الجنوبية

إصابة أفراد من قوة أمنية اثناء مداهمة مطلوبين داخل منزل بالمفرق

3 ملايين و135 ألف دينار حصيلة اليوم الإذاعي المفتوح دعما لفلسطين

أميركا: تقارير حول علاقة لقاحات كورونا بالتهاب عضلة القلب

كندا: تطعيم 85 بالمئة من الجيش بلقاح كورونا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على طفلة ووالدها بالخليل

الامن يتعامل مع اعمال شغب بالمفرق اثر مشاجرة جماعية

تطورات اعتقال أردنيين تسللا عبر الحدود إلى فلسطين المحتلة

تنظيم الاتصالات: خدمات الانترنت عادت لوضعها الطبيعي

الأحد، 23-05-2021 11:10 م

هذا ما قاله مدرب الفيصلي قبل مواجهة تشرين السوري

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n


الوكيل الإخباري- أنس عشا -أكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الفيصلي حسام السيد على قوة فريق تشرين السوري والذي يمتلك عدد كبير من النجوم الدوليين، حيث تم دراسة نقاط قوة وضعف الفريق الذي يحمل لقب الدوري السوري.
اضافة اعلان
 

 
وفي رده على استفسار ملاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين، قال : " البداية بالفوز أفضل بكثير من التعادل معنويا وفنيا، ولكن ذلك لا يعني أننا سندخل بأفضلية بل الفرص متساوية في المواجهة ".

بدوره قال مدافع الفريق محمد أبو زريق أن الفيصلي جاهز للمواجهة التي ستلعب لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، واعدا بمقاتلة اللاعبين لحصاد نقاط الفوز وضمان التأهل للدور الثاني .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a661cab3b96

التسويق للكرة النسوية ،، رعاة وبث مدفوع للمباريات

e8e6ffd3-e432-4abc-8dbf-a2d9e3ad6cb4

مدرب الأنصار : مباراتنا مع السلط ستكون صعبة للغاية

b842c00a-622f-48cd-bdc7-55cad51ede10

مدرب المحرق البحريني : انقطاع الكهرباء والأجواء الصعبة خدمت فريق السلط

klhidcafwxlvwmbwiq8d

تعرف على أفضل لاعب في مباراة السلط والمحرق البحريني

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

السلط يخسر مباراته التاريخية الأولى بالبطولات الآسيوية

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

موقف وطني رائع من نجوم الفيصلي (شاهد الفيديو)

أخبار متعلقة
e8e6ffd3-e432-4abc-8dbf-a2d9e3ad6cb4

مدرب الأنصار : مباراتنا مع السلط ستكون صعبة للغاية

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

موقف وطني رائع من نجوم الفيصلي (شاهد الفيديو)

الوحدات

الاتحاد الآسيوي : الوحدات يسيطر في دوري الأبطال

5dff4eceacdf8

الاستقلال الطاجكي هزم الهلال برباعية ،، ونحن سعداء للمشاركات المشرفة

1120206182631703309704

الإعلان عن نتيجة فحوصات كورونا التي خضع لها فريق الوحدات

wehdat1-10

الأندية الأردنية تنعى صوت الرياضة ،، وداعا متعب الصقار