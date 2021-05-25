الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التعليم العالي تحدد يومي الخميس والأحد المقبلين موعدا لتلقي لقاح كورونا

محامي معتقلين أردنيين: المعتقلان يعانيان ظروف اعتقال سيئة للغاية بمراكز التحقيق الإسرائيلية

الملك يرعى احتفال عيد استقلال المملكة الـ75 - صور

وزارة الصحة : المؤشرات تدل اننا انتهينا من الموجة الثانية

الخصاونة ابلغ النقابات بعدم امكانية اجراء الانتخابات النقابية

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

الخارجية تستدعي السفير الإسرائيلي

الكشف عن اجراء حكومي بالتزامن مع الاعلان عن الاجراءات التخفيفية

إدارة الأزمات : زيادة عدد متلقي المطعوم لعودة الحياة الى طبيعتها

الكشف عن اسباب الفوضى المرورية بشوارع اربد اليوم

الثلاثاء، 25-05-2021 04:53 م

هذا ما قاله مدرب بلاطة الفلسطيني في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على المحرق

tnarwxrf1cvrevjysmrr


الوكيل الإخباري - أنس عشا - أكد المدير الفني لفريق بلاطة الفلسطيني أيمن صندوقة أن فريقه تمكن من رفع تركيزه في مباراة المحرق البحريني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتحلى لاعبوه بالإصرار وكانوا "رجالا" ليتمكنوا من الفوز بنهاية المطاف.
اضافة اعلان



وتابع صندوقة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، ردا على استفسارات ملاعب : " أتمنى أن لا يخذلنا العامل البدني في مباراة السلط، سنعمل على عامل الاستشفاء البدني، مثلما فعلنا قبل هذه المباراة".

بدوره قال أفضل لاعب في المباراة خالد سالم : "هذا أول هاتريك لي في بطولة قارية، وهذه أول مرة أكون فيها اللاعب الأفضل بالمواجهة، كانت لدي الثقة بأننا سنعود في المباراة، زملائي قادرون على ذلك".

وكان فريق بلاطة الفلسطيني قد تغلب على المحرق بنتيجة (3/2) في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2c636275-7569-4874-9365-b938b1b6bf13

جمال أبو عابد : سيطرنا مجددا ،، وتحية للأمعري وبلاطة

c3aac9a9-e767-46e3-8688-93d2be451f40

صفقات مميزة لفريق كرة القدم النسوية بنادي عمان

ch1psjuwhcfttvcq7agd

حسابات الفيصلي في حال (الفوز - التعادل- الخسارة) بالجولة الأخيرة

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

هذا ما قاله مدرب الفيصلي قبل مواجهة تشرين السوري

60a661cab3b96

التسويق للكرة النسوية ،، رعاة وبث مدفوع للمباريات

e8e6ffd3-e432-4abc-8dbf-a2d9e3ad6cb4

مدرب الأنصار : مباراتنا مع السلط ستكون صعبة للغاية

أخبار متعلقة
38263386204_9b54b7e190_o

رسالة من الوحدات والفيصلي لأهلنا في القدس

52021422173522460442

الدكتور سعد جابر نائبا لرئيس اتحاد رياضي ،، تعرف على السبب

o6vzbbrsbgphfv3f4mw6

الفاخوري الأفضل في مباراة فولاذ ،، وهذا ما قاله بعد الفوز

8261b155f1012c41c94af0979cd9b6f8

تعادل فريقا أحمد الصغير ومحمود زعترة بالدوري العراقي

607f565005e88

لائحة هدافي دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الرابعة

607f560f3d29e

دوري المحترفين : حصاد الجولة الثالثة ومباريات الجولة الرابعة