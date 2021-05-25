هذا ما قاله مدرب بلاطة الفلسطيني في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على المحرق

الوكيل الإخباري - أنس عشا - أكد المدير الفني لفريق بلاطة الفلسطيني أيمن صندوقة أن فريقه تمكن من رفع تركيزه في مباراة المحرق البحريني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتحلى لاعبوه بالإصرار وكانوا "رجالا" ليتمكنوا من الفوز بنهاية المطاف.

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وتابع صندوقة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، ردا على استفسارات ملاعب : " أتمنى أن لا يخذلنا العامل البدني في مباراة السلط، سنعمل على عامل الاستشفاء البدني، مثلما فعلنا قبل هذه المباراة".بدوره قال أفضل لاعب في المباراة خالد سالم : "هذا أول هاتريك لي في بطولة قارية، وهذه أول مرة أكون فيها اللاعب الأفضل بالمواجهة، كانت لدي الثقة بأننا سنعود في المباراة، زملائي قادرون على ذلك".وكان فريق بلاطة الفلسطيني قد تغلب على المحرق بنتيجة (3/2) في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية .