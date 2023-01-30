هذا ما يتمناه حمدالله بعد التتويج بكأس السوبر السعودي

الوكيل الإخباري - أكد مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، أنه يتمنى البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية عقده هذا الموسم.



أحرز حمدالله هدفين، ليقود الاتحاد للفوز 2-0 على الفيحاء، وإحراز لقب كأس السوبر، ليعود الفريق إلى منصات التتويج لأول مرة منذ 2018.



وقال حمدالله: "أشكر اللاعبين، وهذا اللقب من أجل الجماهير لأن الاتحاد لم يفز بأي لقب في آخر خمسة أعوام".



وخسر الاتحاد لقب الدوري في الموسم الماضي لصالح الهلال في الجولة الأخيرة من البطولة، على الرغم من تفوقه بفارق كبير من النقاط في وقت سابق.



ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، متأخراً بفارق الأهداف عن الشباب ثالث الترتيب من 15 مباراة، وبنقطتين عن المتصدر النصر والذي خاض 14 مباراة أيضاً.



ويأتي الهلال في المركز الثاني وله 32 نقطة لكن من 15 مباراة.





ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء في دور الثمانية بكأس ملك السعودية في مارس (آذار) المقبل.



وأضاف المهاجم المغربي: "فقدنا التركيز في آخر مباريات الموسم الماضي، والآن سننافس على لقبي الدوري وكأس ملك السعودية".



وانضم حمدالله إلى الاتحاد في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق النصر.



وأجاب حمدالله عند سؤاله عن إمكانية استمراره مع الاتحاد: "أنا أعيش في الحاضر، وساعدت فريقي على الفوز، أنا سعيد في الاتحاد، وأحظى بمعاملة رائعة من الجميع".



وتابع: "أتمنى البقاء في صفوف الاتحاد، وسأتحدث إلى الإدارة قريباً".

اضافة اعلان

ملاعب