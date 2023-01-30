الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : بداية عدم الاستقرار الجوي وعودة الامطار إلى المملكة - فيديو

إصابات بحادث سير في اربد - صور

وزير الأوقاف: 17% من موازنة الوزارة مخصصة للمسجد الأقصى

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفاة طفل 5 أعوام إثر حادث دهس في إربد

أمير قطر يعزي ملك السعودية

توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اطلاق الموقع الرسمي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

اغلاق جسر شارع الستين بالسلط لـ 5 أيام

المصري: يجب التنبّه للخطر الإسرائيلي والأردن لا يستطيع إلغاء وادي عربة

الإثنين، 30-01-2023 02:39 م

هذا ما يتمناه حمدالله بعد التتويج بكأس السوبر السعودي

12023309578542972074


الوكيل الإخباري - أكد مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، أنه يتمنى البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية عقده هذا الموسم.

أحرز حمدالله هدفين، ليقود الاتحاد للفوز 2-0 على الفيحاء، وإحراز لقب كأس السوبر، ليعود الفريق إلى منصات التتويج لأول مرة منذ 2018.

وقال حمدالله: "أشكر اللاعبين، وهذا اللقب من أجل الجماهير لأن الاتحاد لم يفز بأي لقب في آخر خمسة أعوام".

وخسر الاتحاد لقب الدوري في الموسم الماضي لصالح الهلال في الجولة الأخيرة من البطولة، على الرغم من تفوقه بفارق كبير من النقاط في وقت سابق.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، متأخراً بفارق الأهداف عن الشباب ثالث الترتيب من 15 مباراة، وبنقطتين عن المتصدر النصر والذي خاض 14 مباراة أيضاً.

ويأتي الهلال في المركز الثاني وله 32 نقطة لكن من 15 مباراة.


ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء في دور الثمانية بكأس ملك السعودية في مارس (آذار) المقبل.

وأضاف المهاجم المغربي: "فقدنا التركيز في آخر مباريات الموسم الماضي، والآن سننافس على لقبي الدوري وكأس ملك السعودية".

وانضم حمدالله إلى الاتحاد في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق النصر.

وأجاب حمدالله عند سؤاله عن إمكانية استمراره مع الاتحاد: "أنا أعيش في الحاضر، وساعدت فريقي على الفوز، أنا سعيد في الاتحاد، وأحظى بمعاملة رائعة من الجميع".

وتابع: "أتمنى البقاء في صفوف الاتحاد، وسأتحدث إلى الإدارة قريباً".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023301561903157456 (1)

تشيلسي يقترب من حسم صفقة إنزو فرنانديز

1202330144832444078748

حقيقة رغبة نادي النصر السعودي في ضم هازارد نجم ريال مدريد

120233092228980399604

هذا ما قاله كلوب بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي

1202330123022926246158

قرار يوفنتوس يدفع دي ماريا للرحيل

1202330135239966250796

أنشيلوتي: برشلونة يقدم أداءً جيداً.. والموسم مازال طويلا

1202330104258641132514

الجمهور المغربي يخطط لتكرار سيناريو الرجاء مع الوداد

أخبار متعلقة
1202329121948772043675

نهاية عقوبة الهلال السعودي

120234103920232988347

طائرة هليكوبتر تنقل مباراة الاتحاد و الهلال

120232221542790310715

رونالدو الأبن .. كيف سيعيش في مدريد؟

120232131549941206656

خليجي 25.. حلم العراق أصبح حقيقة

12023213412585083982

كلوب يدفع ليفربول لحسم صفقة عربية

120232105458291292880

الجائزة ال20 تتصدر أهداف رونالدو مع النصر