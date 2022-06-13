هذا ما يحتاجه النشامى للوصول لكأس اسيا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدما لمواجهة شقيقه الكويتي في ختام مشوارهما بالمجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم اسيا 2023.اضافة اعلان
ويلتقي المنتخبان يوم الثلاثاء في مباراة تقام عند الساعة السابعة والربع على استاد جابر الاحمد الدولي .
ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز أو التعادل لضمان التأهل للبطولة الآسيوية، حيث يتصدر المجموعة بـ 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن منتخبي الكويت وأندونيسيا.
وفاز المنتخب الوطني على النيبال بهدفين دون رد، وأندونيسيا بهدف نظيف في أول مبارتين، علما أن أبطال المجموعات وأفضل 5 ثواني سيتأهلون للبطولة التي ستقام في الصيف القادم .
ويحتاج المنتخب للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل في صدارة المجموعة.
المصدر : ملاعب